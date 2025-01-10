График приема жителей Мангистау руководством ДГД

Департамент государственных доходов по Мангистауской области опубликовал график приема граждан. Манзоров Серик Багдатович - руководитель департамента государственных доходов по Мангистауской областидата и время приема: каждую среду еженедельно с 15.
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