Арестован уволенный гендиректор омской АО «Тепловая компания» Владимир Дмитриев (на фото). Суд отправил его в СИЗО на ближайшие два месяца.
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Арестован уволенный гендиректор омской АО «Тепловая компания» Владимир Дмитриев (на фото). Суд отправил его в СИЗО на ближайшие два месяца.
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