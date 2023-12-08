Белорусский беспилотник для СВО (ФОТО)

По имеющейся информации, после прошедшей в Московском ВДНХ выставке «Россия», российская сторона всерьез заинтересовалась белорусским тяжелым БПЛА «Буревестник-МК», который был представлен для широкой аудитории.
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