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Диетолог Гинзбург: макароны из твердых сортов пшеницы снижают уровень сахара в крови

Диетолог Гинзбург: макароны из твердых сортов пшеницы снижают уровень сахара в крови

Макароны из твердых сортов пшеницы уменьшают скорость всасывания глюкозы и предупреждают поднятие уровня сахара в крови, сообщил врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

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