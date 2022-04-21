Диетолог Гинзбург: макароны из твердых сортов пшеницы снижают уровень сахара в крови

Макароны из твердых сортов пшеницы уменьшают скорость всасывания глюкозы и предупреждают поднятие уровня сахара в крови, сообщил врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".