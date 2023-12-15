Командующий РВСН рассказал о планах по пуску МБР на следующий год

На 2024 год в России запланированы семь пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Об этом рассказал командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете Вооруженных сил России (ВС РФ) «Красная звезда».