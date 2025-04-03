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Трамп объявил в США чрезвычайное положение

Трамп объявил в США чрезвычайное положение

Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за угроз дефицита торгового баланса в США.<strong>Американский президент Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за угроз дефицита торгового баланса в США.

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