Трамп объявил в США чрезвычайное положение

Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за угроз дефицита торгового баланса в США.<strong>Американский президент Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за угроз дефицита торгового баланса в США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии