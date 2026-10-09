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ICE will not pause enforcement after NYC shooting

DHS Secretary Markwayne Mullin said ICE will continue enforcement in New York City after agents shot a man who was in a vehicle with a child.

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