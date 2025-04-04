Гастроэнтеролог Кашух назвала шиповник настоящей витаминной бомбой

Многие уверены, что максимальное количество витамина C содержится в свежих овощах и фруктах. Как утверждает врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух, исследования показывают, что замораживание продуктов не только сохраняет, но в некоторых случаях даже повышает уровень аскорбиновой кислоты.
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