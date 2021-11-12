Школе нужны мужчины и затрещины

НС

Вспоминаю нашу Валентину Андреевну(русский язык и литература). Она выглядела очень пожилой,мы не знали,сколько ей лет. Вот она ходит по классу, в руке у неё раскрытая книга и она улыбаясь говорит о Пушкине...да...Болдинская осень...лирика.... Продолжая улыбаться и не прервав возвышенной речи, глядя вперёд,на наши заинтересованные лица она не поворачиваясь свободной рукой хватает за ухо оболтуса и поднимает из-за парты: "Пушкин - солнце русской поэзии.выметайся- придёшь с родителями!" Именно так и звучало, с "Ай!" оболтуса и смешками остальных. Хорошая она была. Или химичка Аделина Ивановна, крупная женщина с полными руками,отвесившая подзатыльник оболтусу,который только что чуть не разлил стаканчик, в котором она демонстрировала экзотермическую реакцию(с кислотой как вы понимаете). Мужчин в школе было немного - два трудовика(столяр был ветераном войны,хороший мужик,а слесарь ещё и вёл физику в 5-6 классе), два часто поддатых физрука, одно время директор был мужчина очень высокого роста, физику у нас преподавал,а потом его забрали в РОНО на повышение, да - замечательный человек и учитель,светлой памяти наш ВоенРук ,подполковник Валеев Галей Мубаракшевич! Он как отец родной - и учил нас,и воспитывал.