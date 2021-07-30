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Новое постановление подписал главный санврач Казахстана

Новое постановление подписал главный санврач Казахстана

Главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал новое постановление. Так, со 2 августа в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Атырау и Караганде постановляется: приостановить деятельность всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в Ashyq, за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения.

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