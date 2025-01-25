Фицо отреагировал на слова Зеленского: «Это абсолютно неадекватное вмешательство»

БРАТИСЛАВА, 25 января, ФедералПресс. Высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского о протестах в Словакии вызвали резкую реакцию премьер-министра Роберта Фицо, который посчитал их неадекватным вмешательством во внутренние дела государства.
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