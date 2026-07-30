Суд вынес решение фигуранту по делу погибшего ученого Зезина

Следователь просил отправить Александа Р. под стражу, семья плакала: он нужен дома. У крутого "решалы" оказались большие долги, а ребенок, спокойно наблюдавший за избиением отцом пенсионера, — теперь в жутком стрессе.
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