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Царьград

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Суд вынес решение фигуранту по делу погибшего ученого Зезина

Суд вынес решение фигуранту по делу погибшего ученого Зезина

Следователь просил отправить Александа Р. под стражу, семья плакала: он нужен дома. У крутого "решалы" оказались большие долги, а ребенок, спокойно наблюдавший за избиением отцом пенсионера, — теперь в жутком стрессе.

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