Приоритетом "Единой России" является благополучие граждан

Валерий Каулин

На Москву их усилий, описанных в данном тексте формально, хватает. Другое дело, когда это касается других областей. Они не учитывают отрицательный опыт КПСС. Власть очень привлекательна для всякой мерзости, которая со временем не только к ней прилипает, но и поднимается вверх. А процесс уже идёт полным ходом!