На предстоящих выборах в Московскую городскую думу партия "Единая Россия" сосредоточится на повышении благосостояния граждан.
Приоритетом "Единой России" является благополучие граждан
Комментарии
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Учебный центр ФПС
Ха-ха,
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15 час.
Валерий Каулин
На Москву их усилий, описанных в данном тексте формально, хватает. Другое дело, когда это касается других областей. Они не учитывают отрицательный опыт КПСС. Власть очень привлекательна для всякой мерзости, которая со временем не только к ней прилипает, но и поднимается вверх. А процесс уже идёт полным ходом!
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15 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Да, несомненно! Только неплохо бы сразу список тех "граждан", ради благополучия которых работает ЕдРо - многих знаем, но вдруг не всех?
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13 час.
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