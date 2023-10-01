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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Подъяпольский, Скленичка и Голдобин – лучшие игроки сентября в КХЛ

Лучшим вратарем признан Владислав Подъяпольский («Лада»), одержавший 6 побед в 11 матчах. По его воротам было нанесено 332 броска (30,2 в среднем за игру), из которых он отразил 95,2%.

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