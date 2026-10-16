"Я убеждён, - сказал бывший канцлер Германии и большой друг Путина Герхард Шредер, - что, учитывая исторические конфликты, которые существовали, будет невозможно - и, возможно, даже неразумно - делать Россию единственным проигравшим.
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"Россию необходимо рассматривать как часть Европы"? ухо ласкает фраза "... ни одна пушка в Европе без нашего разрешения выстрелить не смела!" эту пошлую Европу рассматривать как часть России даже нельзя, уж слишком низко там всё упало. не народы, - политика унасекомления! Макрон - один из ставленников глобального бабла, что с него взять и чего ожидать? нисколько не удивимся с поручиком, когда на месте макрона окажется очередной "высер" тех же глобальных паразитов, оформленный как бы выборами...