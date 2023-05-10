Остин Ривз рассказал о реакции Леброна на обидный пост в соцсетях 2012 года

Легкий форвард «Лейкерс» Остин Ривз в 2012 году посмеялся над лидером команды Леброном Джеймсом. 13-летний Ривз выложил мем с тогдашним оппонентом Джеймса Кобе Брайантом.
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