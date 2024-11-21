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ВСУ в утренней сводке заявляют, будто бы Россия ударила по Днепропетровску МБР (межконтинентальной баллистической ракетой)

ВСУ в утренней сводке заявляют, будто бы Россия ударила по Днепропетровску МБР (межконтинентальной баллистической ракетой)

Украинские Воздушные силы сегодня явно решили удивить аудиторию, следящую за публикацией сводок. Комментируя сегодняшнее нанесение Вооружёнными силами РФ удара по контролируемой киевским режимом территории, в ВС ВСУ (Воздушных силах вооружённых сил Украины) заявили, что помимо крылатых ракет X-101 российские войска «атаковали территорию страны межконтинентальной баллистической ракетой».

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