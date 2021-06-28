Жители Нью-Йорка выступили против строительства монумента в честь борцов с COVID

Жители района Бэттери-Парк-Сити в Нью-Йорке выступили против строительства монумента «Круг героев». Его хотели возвести на набережной реки Гудзон в честь сотрудников экстренных служб, благодаря которым город справлялся с пандемией коронавируса.
Жители района Бэттери-Парк-Сити в Нью-Йорке выступили против строительства монумента «Круг героев». Его хотели возвести на набережной реки Гудзон в честь сотрудников экстренных служб, благодаря которым город справлялся с пандемией коронавируса.
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