Самолет S7 отстранили от полетов в Новосибирске: что произошло

Посадка прошла в штатном режиме, но в полете произошла опасная ситуация. В самолете А-320 рейса «Якутск – Новосибирск» авиакомпании «Сибирь» (S7) в полете произошло снижение уровня гидрожидкости в голубой гидросистеме.
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