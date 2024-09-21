Производство зернового виски в России буквально взлетело вверх

В 2024 году производство зернового виски в России выросло на 30 процентов. О взлетевших объемах выпуска сообщает РБК.
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