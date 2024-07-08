Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 899 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Нет ничего элегантние &quot;пинка&quot; под зад!NYT: Спонсоры дем...
  • tsan tsan
    Начались адвокатские выкрутасы и заморочки ! Что мешало Петрову подать  подобное заявление , когда он был на свободе ?Аграновский: раск...
  • венедиктплюхин
    работяги из дурдома, или госдуры.Жара в Госдуме: р...

Орбан: Венгрия высоко ценит мирную инициативу Китая по Украине

Орбан: Венгрия высоко ценит мирную инициативу Китая по Украине

Будапешт высоко ценит мирную инициативу Китайской Народной Республики по Украине. Соответствующее заявление, как информирует агентство MTI, сделал руководитель венгерского правительства Виктор Орбан, который провел в Пекине переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх