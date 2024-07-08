Орбан: Венгрия высоко ценит мирную инициативу Китая по Украине

Будапешт высоко ценит мирную инициативу Китайской Народной Республики по Украине. Соответствующее заявление, как информирует агентство MTI, сделал руководитель венгерского правительства Виктор Орбан, который провел в Пекине переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
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