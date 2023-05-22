Военное обозрение

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Центробанки Аргентины и Китая подписали соглашение о торговле в национальных валютах

Центробанки Аргентины и Китая подписали соглашение о торговле в национальных валютах

Стало известно о том, что правительства Китая и Аргентины заключили соглашение о поэтапном переходе на товарооборот в национальных валютах.

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