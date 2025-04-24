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Есть ли в России необходимость строительства новых мечетей для коренных мусульман? Мы только за, для своих!

Есть ли в России необходимость строительства новых мечетей для коренных мусульман? Мы только за, для своих!

ИА "Русский ГУП Продакшн" С учётом роста в России численности мигрантов из Средней Азии и Закавказья, исповедующих ислам, но разделяющих радикальные взгляды, в нашей стране возникла реальная угроза национальной безопасности.

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Комментарии
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Добрый Кот
...... в загоне.
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12 час.
РР
Русский Россиянин
Всё идёт по плану
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4 час.
Alex Nемо
Для коренных мусульманских народов - хоть на каждом перекрестке, но с гарантией что ни одного посланника ДУМ в них не будет! Почему?  Ответ вполне очевиден. ДУМ уже давно показала себя как проводник радикальных ваххабитских взглядов. Лично мне ИГИЛ не нравится, а вот для ДУМ что ни ваххабит, то ляпший друг...
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4 час.
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