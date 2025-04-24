Есть ли в России необходимость строительства новых мечетей для коренных мусульман? Мы только за, для своих!

Alex Nемо

Для коренных мусульманских народов - хоть на каждом перекрестке, но с гарантией что ни одного посланника ДУМ в них не будет! Почему? Ответ вполне очевиден. ДУМ уже давно показала себя как проводник радикальных ваххабитских взглядов. Лично мне ИГИЛ не нравится, а вот для ДУМ что ни ваххабит, то ляпший друг...