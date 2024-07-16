Каждые два года два главных федеральных канала на 16 дней превращались из информационно-развлекательных в спортивные: раз в четыре года в феврале виной этому была зимняя Олимпиада, а раз в четыре года в июле-августе — летние Игры.
Смотрите это сами! Россия объявила бойкот Олимпиаде в Париже
Комментарии
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ВО
Виктор Окунев
Мок стало политической организацией. Как только игры БРИКС войдут в силу, с олимпиады все убегут.
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14 час.
Юрий Золотарев
На хренА НОРМАЛЬНЫМ людям зрелище "олимпиады геев"?? Идёт она лесом, эта ср... "хранцузская олимпияда"!
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13 час.
В В
Фамилии этих 15 иуд продажных хорошо бы опубликовать. Страна должна знать этих "героев".
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12 час.
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