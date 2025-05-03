📹⚡️Наиболее массированный за весь период СВО комбинированный удар противника по Новороссийску и Анапе с применением низковысотных десятков БПЛА-"камикадзе" и многоцелевых тактических ракет "Нептун-МД".
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📹⚡️Наиболее массированный за весь период СВО комбинированный удар противника по Новороссийску и Анапе с применением низковысотных десятков БПЛА-"камикадзе" и многоцелевых тактических ракет "Нептун-МД".