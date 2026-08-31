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Противоядие от реактивных «Гераней» будем разрабатывать ещё полгода – укро-авиаэксперт

Противоядие от реактивных «Гераней» будем разрабатывать ещё полгода – укро-авиаэксперт

Украина могла ещё полтора назад начать разработку средств против реактивных «Гераней», однако время было безвозвратно упущено.

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