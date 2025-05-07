В автосалоне раскрыли, почему сами китайцы не покупают Chery, Haval и Geely, а ездят на Тойота, Хонда и Фольксваген

Китайские автопроизводители уверенно закрепились в России: с каждым годом их модели всё чаще мелькают на дорогах, а марки вроде Chery, Haval и Geely стабильно занимают позиции в верхних строчках рейтингов продаж.
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