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В автосалоне раскрыли, почему сами китайцы не покупают Chery, Haval и Geely, а ездят на Тойота, Хонда и Фольксваген

В автосалоне раскрыли, почему сами китайцы не покупают Chery, Haval и Geely, а ездят на Тойота, Хонда и Фольксваген

Китайские автопроизводители уверенно закрепились в России: с каждым годом их модели всё чаще мелькают на дорогах, а марки вроде Chery, Haval и Geely стабильно занимают позиции в верхних строчках рейтингов продаж.

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Комментарии
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Леонид
И что тут удивительного? У нас разве иначе? Есть АвтоВАЗ, который берут мало и есть иномарки, которые покупаются хорошо.
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