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В школе №1 в Актау начали ремонтировать кабинет после жалоб родителей

В школе №1 в Актау начали ремонтировать кабинет после жалоб родителей

Ранее inAktau.kz уже писал о том, что родители пожаловались на состояние кабинета №45 школы №1.  В отделе образования сообщили, что вопрос взят на контроль.

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