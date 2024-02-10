Главе Гонконгской биржи не дали отбыть срок

Генеральный директор Гонконгской биржи покидает свой пост сначла следующего месяца. Срок трехлетнего контракта Николаса Агузина истекает только в мае, на протяжении всего периода его правления, акции компании только и делали, что теряли в цене.
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