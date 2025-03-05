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Китай

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Официальный представитель 3-й сессии ВСНП 14-го созыва выразил полную уверенность в перспективах экономики Китая

Пекин, 4 марта /Синьхуа/ -- Экономика Китая обладает стабильной основой, множеством преимуществ, высокой устойчивостью и значительным потенциалом, заявил во вторник официальный представитель 3-й сессии ВСНП 14-го созыва Лоу Циньцзянь на пресс-конференции, выразив полную уверенность в перспективах экономики страны.

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