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Судмедэксперт ДНР: в Мариуполе обнаружили тело жертвы «азовцев»

Судмедэксперт ДНР: в Мариуполе обнаружили тело жертвы «азовцев»

По информации судебно-медицинского эксперта из бюро судебно-медицинской экспертизы ДНР, в Мариуполе было обнаружено тело женщины с вырезанной свастикой на животе и признаками изнасилования.

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