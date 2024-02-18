«Коламбус» вырвал победу у «Сан-Хосе» за 13 секунд до сирены, Марченко, Воронков, Чинахов и Проворов набрали очки

В последнем матче игрового дня НХЛ «Сан-Хосе» в Калифорнии потерпел поражение от «Коламбуса» — 3:4. Во втором периоде «Коламбус» повел 3:1 благодаря тройке российских нападающих: Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков забили по голу с передач Егора Чинахова.