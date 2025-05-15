Путин снял генерала Салюкова с должности главкома Сухопутных войск РФ

МОСКВА, 15 мая, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ об освобождении генерала армии Олега Салюкова от должности главнокомандующего Сухопутными войсками Российской Федерации.
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