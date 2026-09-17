НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

187 подписчиков

Anthropic упростила Claude до одного окна — ИИ сам решит, что нужно пользователю: чат, Cowork или Artifacts

Anthropic упростила Claude до одного окна — ИИ сам решит, что нужно пользователю: чат, Cowork или Artifacts

Anthropic решила положить конец мукам выбора между вкладками в Claude. Компания объединяет интерфейсы чата, инструмента Cowork и интерактивного рабочего пространства Artifacts в единое окно, где искусственный интеллект сам определит, какой режим нужен пользователю под конкретную задачу.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым