Anthropic упростила Claude до одного окна — ИИ сам решит, что нужно пользователю: чат, Cowork или Artifacts

Anthropic решила положить конец мукам выбора между вкладками в Claude. Компания объединяет интерфейсы чата, инструмента Cowork и интерактивного рабочего пространства Artifacts в единое окно, где искусственный интеллект сам определит, какой режим нужен пользователю под конкретную задачу.