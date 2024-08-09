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Власти Перми выделят 33 млн рублей на празднование Нового года

Власти Перми выделят 33 млн рублей на празднование Нового года

Бюджетный дефицит достигнет 245 млн рублей.Власти Перми планируют потратить 33 млн рублей на празднование Нового года, строительство ледового городка и создание творческой резиденции для детей, подростков и молодежи.

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