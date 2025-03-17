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Почему экс-мигранты получают квартиры быстрее коренных россиян

Почему экс-мигранты получают квартиры быстрее коренных россиян

УРА.РУ При щедрой раздаче жилищных сертификатов бывшим мигрантам многие российские семьи остаются без поддержки.

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