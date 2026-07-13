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Путин вручил кубки Народного фронта охранникам Старобельского колледжа

Путин вручил кубки Народного фронта охранникам Старобельского колледжа

РИА Новости/ Сергей Гунеев Охранники общежития Старобельского колледжа Анатолий Васильченко и Виктор Тараскин, которые под обстрелом ВСУ помогали студентам укрыться, получили кубки "Общероссийского народного фронта".

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