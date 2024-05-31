Выборы в сентябре не будут для ЕР «легкой прогулкой», заявил Турчак

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Выборы в сентябре 2024 года не будут для «Единой России» ни в одном из регионов «легкой прогулкой», партия везде нацеливается на победу, заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
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