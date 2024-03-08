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Мы соседи по планете

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  • Михаил Федоров
    Козёл афтор! Где портреты? Почему МЫ должны бегать по твоим ссылкам?30 портретов люде...
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  • Тина Владимирова
    спасибо, очень интересная статья , поучительная!Пушистое сокровищ...

20 примеров того, как можно подарить новую жизнь старой мебели

20 примеров того, как можно подарить новую жизнь старой мебели

Иногда так хочется каких-нибудь перемен в квартире — сделать перестановку, а может быть, вообще обновить мебель! Но обычно такие желания погибают еще на начальном этапе, ведь большинство людей уверены, что новая мебель — это всегда безумно дорого! Однако сделать что-то красивое и неповторимое можно даже из тех вещей, которые у вас уже есть! Не верите? Тогда смотрите примеры 20 таких перевоплощений, вдохновляйтесь и повторяйте сами.

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