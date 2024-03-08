20 примеров того, как можно подарить новую жизнь старой мебели

Иногда так хочется каких-нибудь перемен в квартире — сделать перестановку, а может быть, вообще обновить мебель! Но обычно такие желания погибают еще на начальном этапе, ведь большинство людей уверены, что новая мебель — это всегда безумно дорого! Однако сделать что-то красивое и неповторимое можно даже из тех вещей, которые у вас уже есть! Не верите? Тогда смотрите примеры 20 таких перевоплощений, вдохновляйтесь и повторяйте сами.