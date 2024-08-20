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Свежие комментарии

20.08.24==Вымершие существа. История жизни, сокрытая в недрах

https://foma.ru/vymershie-sushhestva-istorija-zhizni-sokryta. Что скрывают глубины Ладожского озера? Почему курица — это перерощенный динозавр? Какие тайны хранит бизон, сохранившийся в вечной мерзлоте? Куда движется эволюция? Вместе с палеонтологом Андреем Журавлевым мы погрузимся в самую глубь веков и посмотрим, как же происходила эволюция.

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