20.08.24==Вымершие существа. История жизни, сокрытая в недрах

https://foma.ru/vymershie-sushhestva-istorija-zhizni-sokryta. Что скрывают глубины Ладожского озера? Почему курица — это перерощенный динозавр? Какие тайны хранит бизон, сохранившийся в вечной мерзлоте? Куда движется эволюция? Вместе с палеонтологом Андреем Журавлевым мы погрузимся в самую глубь веков и посмотрим, как же происходила эволюция.