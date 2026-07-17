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Пятый канал

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«Вы не поверите»: Бурунов о тайном увлечении

«Вы не поверите»: Бурунов о тайном увлечении

Актер Сергей Бурунов поделился своим особенным способом проведения отпуска. По его словам, он предпочитает путешествовать самостоятельно на мотоцикле, выбирая красивые маршруты и наслаждаясь личной свободой.

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