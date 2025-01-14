Сколько американских компаний остались в России: оценки США Евгения КомароваНесмотря на обострение отношений, ряд американских компаний остались в России, и США подсчитали, сколько представителей бизнеса продолжили деятельность.
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