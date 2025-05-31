Дочь генерала МВД, уволенного после самоубийства фермера, задавила на крутом внедорожнике женщину: дело пытаются оперативно замять

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Комментарии
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Андрей Азарушкин
Не на классы, а на сословия, если уж быть точным. А это уже такая дремучость общества....
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2 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Сволочи...
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2 час.
Т
Тульнов
Да, связи-то остались!
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1 час.
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