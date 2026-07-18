Более 40 животных представят на выставке-пристройстве фестиваля «Моспитомец»

26 июля у Музея городского хозяйства Москвы на ВДНХ состоится фестиваль «Моспитомец». Одним из центральных событий программы станет выставка-пристройство, на которой посетителям представят более 40 собак и кошек из столичных приютов.
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