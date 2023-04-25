Лавров сделал комплимент журналистке, задавшей вопрос о зерновой сделке

Министр министра иностранных дел России сделал акцент на платье журналистки, желавшей знать, мертвы ли договорённости между Москвой, Киевом и АнкаройВ минувший понедельник глава МИД России принимал участие в заседании Совета Безопасности ООН.
Министр министра иностранных дел России сделал акцент на платье журналистки, желавшей знать, мертвы ли договорённости между Москвой, Киевом и АнкаройВ минувший понедельник глава МИД России принимал участие в заседании Совета Безопасности ООН.
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