Царьград

5 581 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Это всё цветочки, а сколько таких ягодок-оборотней при власти по стране...Сливали данные в ...
  • Горыныч
    Теперь у него будет квартира по сходной цене, надолго. Правда без интернета.Ростовчанин распр...
  • ММ
    НЕ ПОЛУЧАЛИ! Мне Вы можете не доказывать. Работавшие в 30-е-50-е годы в колхозах никогда никакой пенсии не получали!Больше, чем по ст...

Лавров сделал комплимент журналистке, задавшей вопрос о зерновой сделке

Лавров сделал комплимент журналистке, задавшей вопрос о зерновой сделке

Министр министра иностранных дел России сделал акцент на платье журналистки, желавшей знать, мертвы ли договорённости между Москвой, Киевом и АнкаройВ минувший понедельник глава МИД России принимал участие в заседании Совета Безопасности ООН.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх