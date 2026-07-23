Приколисты
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Приколисты

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За мой возраст могу сказать - Шо, таки принца на белом коне уже не жду, но к цокоту копыт ещё прислушиваюсь

За мой возраст могу сказать - Шо, таки принца на белом коне уже не жду, но к цокоту копыт ещё прислушиваюсь

- Дорогая, я ничего не хочу сказать, но мне приходится врать друзьям, что я люблю баб "помясистее". Согласно исследованиям британских ученых, крольчиха никогда даже не успевает сказать, что у нее болит голова.

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