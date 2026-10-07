ПВО перед наступлением: как 3-й корпус ВСУ пытается скрыть движение войск Дырка в наблюдении — вот что такое для нас сбитый разведывательный беспилотник.
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