Нетаньяху настаивает на изменении названия войны против ХАМАС

ABIR SULTAN POOL/Pool via REUTERS Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху недоволен официальным названием операции "Железные мечи" по отношению к войне Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с палестинским движением ХАМАС в секторе газа, сообщило издание Times of Israel.
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