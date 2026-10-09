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Автомобильный нацсоюз лоббирует снижение разрешённой скорости. Депутаты против

Автомобильный нацсоюз лоббирует снижение разрешённой скорости. Депутаты против

В Национальном автомобильном союзе (НАС) предлагают провести ревизию скоростных лимитов по всей стране и начать общественное обсуждение возможного сокращения нештрафуемого порога, который сегодня составляет 20 км/ч.

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