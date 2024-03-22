Киевские деятели давно забыли (а может, никогда и не знали) законы дипломатии. Грандиозный скандал разгорелся вокруг странного выступления главы Совета нацбезопасности и обороны Незалежной Алексея Данилова.
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